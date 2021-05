Star Wars: The Bad Batch Trailer Deutsch German (2021) vor 3 Wochen < > Embed Quelle: FILM.TV - L├Ąnge: 02:04s - Ver├Âffentlicht: Star Wars: The Bad Batch Trailer Deutsch German (Josh Rimes - OT: Star Wars: The Bad Batch) Ծ Abonniere uns! Https://www.film.tv/go/abo Alle Infos: https://www.film.tv/go/53626 Like uns auf Facebook: https://www.facebook.com/film.tv Folge uns auf Twitter: https://twitter.com/filmpunkttv Abonniere uns bei Instagram: https://www.instagram.com/film.tv Nichts mehr verpassen mit unserem kostenlosen Messenger Abo: https://www.film.tv/go/34118 Ganzer Film bei Amazon: https://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&keywords=Star+Wars:+The+Bad+Batch+Trailer&tag=filmtvde-21&index=blended&linkCode=ur2&camp=1638&creative=6742 Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Br├╝dern in der Klonarmee unterscheiden. Trailer zur neuen Serie Star Wars: The Bad Batch.Inhalt: ÔÇ×Star Wars: The Bad Batch" folgt der Elitetruppe aus experimentellen Klonen der Bad Batch, die zum ersten Mal in ÔÇ×The Clone Wars" eingef├╝hrt wurden: Die Klone der Kloneinheit 99 m├╝ssen sich in einer sich schnell ver├Ąndernden Galaxis zurechtfinden. Die Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen zusammen, die sich genetisch von ihren Br├╝dern in der Klonarmee unterscheiden. Jeder von ihnen besitzt eine einzigartige, aussergew├Âhnliche F├Ąhigkeit, die sie zu ausserordentlich effektiven Soldaten und einer herausragenden Gruppe macht.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen