Corona-"Notbremse" in Kraft, Opposition klagt vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:46s - Veröffentlicht: Die "Notbremse" ist in Kraft getreten. Für viele Regionen bedeutet das wohl: Dauer-Lockdown bis Ende Juni. Die Kritik ist harsch und Klagen drohen auch.



