Ulrike Folkerts und Co.: Stars distanzieren sich von #allesdichtmachen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 02:17s - Veröffentlicht: An der Aktion #allesdichtmachen waren über 50 Schauspieler und Schauspielerinnen beteiligt. Dafür ernteten sie viel Kritik - einige Stars rudern deshalb jetzt zurück.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen