Vorteil als Frau? Das sagt Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatur vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L√§nge: 01:10s - Ver√∂ffentlicht: In der ARD konfrontierte Talkmasterin Anne Will die Gr√ľnen-Kanzlerkandidatin Anne Baerbock mit einem √ľberholten Frauenbild. Die reagierte souver√§n.



