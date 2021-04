Sterblichkeit im Corona-Jahr 2020 um 5 Prozent gestiegen vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:18s - Veröffentlicht: Wiesbaden, 26.04.21: Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren im Leben der Menschen hinterlassen. Das lässt auch an Zahlen im Corona-Jahr 2020 ablesen, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag bekannt gegeben hat. Im Jahr 2020 kamen in Deutschland rund 773 000 Kinder zur Welt. Das waren etwa 5 000 Kinder weniger als im Vorjahr. Damit setzte sich der Rückgang fort, der nach dem letzten starken Anstieg der Geburtenzahlen im Jahr 2016 eingesetzt hatte. Im Gegensatz zu den Geburten stieg die Zahl der Sterbefälle im ersten Corona-Jahr 2020 deutlich an. Mit rund 986 000 wurden etwa 46 000 Sterbefälle mehr registriert als im Jahr zuvor. Ein Teil dieses Anstiegs ist auf kalendarische sowie demografische Aspekte zurückzuführen: 2020 war ein Schaltjahr, sodass sich durch den zusätzlichen Tag ein Anstieg um etwa 3 000 Sterbefälle gegenüber dem Vorjahr ergibt. Werden außerdem der bisherige Trend zu einer steigenden Lebenserwartung und die bislang absehbaren Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt, wäre ein Anstieg der Sterbefälle um etwa 1 bis 2 Prozent für das Jahr 2020 zu erwarten gewesen. Die Sterbefälle stiegen aber im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent an



