Dramatische Corona-Lage in Indien: Wie konnte es so weit kommen? vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:00s - Veröffentlicht: Indien meldet seit Tagen über 300.000 tägliche Neuinfektionen. Dabei sah es noch zu Beginn des Jahres so aus, als sei die Pandemie unter Kontrolle.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen