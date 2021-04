Thomas Gottschalk: DARUM ist er so verliebt in Freundin Karina Mroß vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: 2019 machten Entertainer Thomas Gottschalk und seine Liebste Karina Mroß ihre Liebe öffentlich. Nun gaben sie ihr erstes gemeinsames Interview und hier kam der „Wetten, dass..?“-Star nicht aus dem Schwärmen heraus. Seine Partnerin soll sogar seinem Idol ähneln. Ist er deshalb so verliebt in sie?



