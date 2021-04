Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag vor 18 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:57s - Ver├Âffentlicht: Berlin,29.04.21: Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn weiter voran. O-TON Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister Wir haben erstens gestern zum ersten Mal mehr als ein Prozent der Bev├Âlkerung an einem Tag geimpft und zweiter Rekord - ├╝ber eine Million Impfungen. Wir hatten gestern 1,1 Millionen Impfungen knapp.┬╗ Insgesamt haben demnach nun mehr als ein Viertel aller Bundesb├╝rger mindestens eine erste Spritze erhalten - schon den vollen Schutz mit einer Zweitimpfung haben 7,5 Prozent. Am Mittwoch h├Ątten die Arztpraxen Spahn zufolge 730 000 Impfungen gemacht und die regionalen Impfzentren der L├Ąnder 360 000 Impfungen. O-TON Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister ┬źKnapp 1,1 Millionen Impfungen zeigt, wie stark wir an Geschwindigkeit gewonnen haben. Es reicht noch nicht um die Grundimmunit├Ąt f├╝r die Bev├Âlkerun insgesamt zu haben, aber jede Impfung ist Schutz f├╝r jemanden und das finde ich ist eine gute Nachricht.┬╗