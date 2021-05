Willi Herrens Food-Truck in Frechen ausgebrannt vor 9 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:39s - Veröffentlicht: WILLI HERRENS FOOD-TRUCK AUSGEBRANNT In Frechen ist der Food-Truck des verstorbenen Schauspielers Willi Herren am spĂ€ten Sonntagabend ausgebrannt. Der am 20. April verstorbene Schauspieler wird am 5. Mai in Köln beerdigt. - Beitrag 11:00 Uhr Frechen, 03.05.21: In Frechen in Nordrhein-Westfalen hat der Food-Truck des verstorbenen Schauspielers Willi Herren am spĂ€ten Sonntagabend Feuer gefangen. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe der Reibekuchen-Imbiss, bereits in Flammen gestanden. O-Ton Peter Hartl, Feuerwehr Frechen «Es gab keine Verletzten. Das Feuer hat allerdings das Dach des Parkplatzes beschĂ€digt, so dass also zwei LöschzĂŒge alarmiert wurden, um ein mögliches Übergreifen auf das GebĂ€ude zu verhindern.» Der fahrbare Imbiss ist vollstĂ€ndig zerstört worden. Der Truck hatte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgroßhandels gestanden. Die Ursache fĂŒr das Feuer war zunĂ€chst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.