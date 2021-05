Hamburger Trainertausch: Hrubesch soll HSV-Aufstieg retten vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Hamburg, 03.05.21: Ex-Torjäger und Kumpeltrainer Horst Hrubesch soll retten, was beim Hamburger SV noch zu retten ist. Drei Spieltage vor Schluss klammert sich der Verein an die geradezu magische Wirkung der 70 Jahre alten Vereinsikone. Hrubesch soll der verunsicherten Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Zuversicht geben und sie in die Spur zurückführen. So kurz vor Saisonende fühlt sich der Turnaround an wie in der Nachspielzeit einer Partie. Zweimal ist der HSV in den Vorjahren bei den Rückkehrversuchen in die Bundesliga gescheitert. Die dritte Pleite soll unter allen Umständen vermieden werden. Deshalb war Trainer Daniel Thioune am Montag nach nicht mal einjährigem Engagement vom Vereinsvorstand freigestellt worden.