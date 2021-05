Billie Eilish: So reagiert das Netz auf ihr „VOGUE“-Shooting vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:47s - Veröffentlicht: Billie Eilish hat mit ihrem „VOGUE“-Shooting für viel Aufsehen gesorgt. Viele Fans lieben den neuen Look der Sängerin, doch es gab auch Kritik in den sozialen Medien.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen