AFD: Weidel mit Chrupalla als Spitzenteam im Bundestag?

Berlin, 05.05.21:Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Sie wolle sich gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla als Spitzenteam bewerben, sagte Weidel in der Nacht zum Mittwoch in der ZDF-Talkshow »Markus Lanz«. Die AfD hatte beschlossen, dass sich potenzielle Spitzenkandidaten nur als Team bewerben können. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwochmittag. Bis Freitag soll über die Zulassung der Kandidaten entschieden werden. Die Entscheidung, welches Duo am Ende dann an der Spitze stehen wird, sollen alle Parteimitglieder treffen. Weidel hatte vor der Bundestagswahl ein Spitzenteam mit Alexander Gauland gebildet. Gemeinsam leiten sie die Fraktion. In den vergangenen Wochen war viel darüber spekuliert worden, mit wem sich Chrupalla für die Wahl des Spitzenduos zusammentun könnte.