SPD-Minister: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:06s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 05.05.21: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vergangener Woche haben Umweltministerin Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz Eckpunkte f├╝r ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Das Paket sieht unter anderem vor, dass sich Deutschland erstmals dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Das teilten die SPD-Minister am Mittwoch auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Klimaneutralit├Ąt bedeutet, nur noch so viele Treibhausgase auszusto├čen, wie auch wieder gebunden werden k├Ânnen. Die Pl├Ąne der SPD-Minister, die noch abschlie├čend abgestimmt werden m├╝ssen, beinhalten au├čerdem ein neues nationales Reduktionsziel f├╝r Treibhausgasemissionen von 65 Prozent bis 2030. Dar├╝ber hinaus wird ein neues Ziel f├╝r das Jahr 2040 etabliert: Deutschland soll seine Emissionen bis dahin um 88 Prozent reduzieren. Die Eckpunkte m├╝ssen noch abschlie├čend mit der Union abgestimmt werden und sollen in der kommenden Woche im Bundeskabinett verabschiedet werden.