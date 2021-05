Dieter Bohlen: Kein TV-Comeback in Sicht? vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:21s - Veröffentlicht: Ist bei Dieter Bohlen etwa vorerst kein TV-Comeback in Sicht? Nach seinem RTL-Aus ist es ruhiger um den Pop-Titan geworden, seine Fans warten jedoch schon gespannt auf neue Projekte von Dieter. Via Instagram Ă€ußerte er sich nun dazu.



