Wanja Mues in der neuen Thriller-Serie "Sophie Cross" // FUFIS Podcast vor 4 Tagen < > Embed Quelle: FILM.TV - L├Ąnge: 14:56s - Ver├Âffentlicht: In der neuen Mini-Serie "Sophie Cross" spielt er "den verr├╝ckten Germanen" und wir sprechen mit ihm in diesem Podcast ├╝ber die neue Thriller-Serie und was sie so sehenswert macht. Foto: ARD Degeto/ndF international Productions/Les Gens/Gardner & Domm/France TV/Sofie Gheysens



