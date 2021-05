EU-weites Covid-Zertifikat soll Reisen in Europa erleichtern vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Brüssel, 21.05.21: Der Sommerurlaub steht vor der Tür - und passend dazu soll Reisen in Europa trotz Corona-Pandemie wieder einfacher und sicherer werden. Dabei könnte ein EU-weiter Impfnachweis helfen, das Covid-19-Zertifikat. Darauf haben sich EU-Länder und EU-Parlament am Donnerstag geeinigt. Das Zertifikat soll Aufschluss über den verabreichten Impfstoff geben und digital auf dem Smartphone in einer sogenannten Wallet App hinterlegen werden können - in Deutschland zB in der Corona-Warn-App. Es sollen auch Informationen zu frischen Tests und durchgestandenen Corona-Infektionen hinterlegt werden. Zur Pflicht wird das Impfzertifikat nicht. Der digitale Impfnachweis ist lediglich ein freiwilliges und ergänzendes Angebot. Wer keinen digitalen Impfnachweis besitze, könne eine Impfung weiterhin über den gelben Impfausweis nachweisen. Ob das Zertifikat wie geplant im Juni kommt, ist noch offen. Derzeit befindet es sich noch in der Testphase.