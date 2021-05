Platzverweise: Berliner Polizei sperrt Brandenburger Tor ab vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 00:59s - Ver√∂ffentlicht: 210522_24142590_0059_BEI_Berliner_Polizei_sperrt_Brandenburger_Tor_ab_FCP1 Berlin, 22.05.21: Nach dem Verbot von zwei gro√üen Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin hat die Polizei mit Gittern das Brandenburger Tor abgesperrt und Platzverweise erteilt. Am Rande des Tiergartens war am Samstag zu sehen, wie die Beamten die Personalien von Demonstranten aufnahmen. Zugleich waren nach Angaben von dpa-Reportern Hunderte Menschen in Richtung Potsdamer Platz unterwegs. Sie wurden mit Lautsprecherdurchsagen weggeschickt und aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. Nach Angaben der Polizei mussten bis zum fr√ľhen Nachmittag knapp hundert Menschen ¬ęin ihrer Freiheit vor√ľbergehend beschr√§nkt¬Ľ werden. ¬ęDazu z√§hlten insbesondere Personen√ľberpr√ľfungen und Platzverweise nach verschiedenen Verst√∂√üen¬Ľ, twitterte die Polizei. Am Freitagabend hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das Verbot von zwei Demonstrationen wegen zu erwartender Verst√∂√üe gegen die notwendigen Hygienema√ünahmen best√§tigt.