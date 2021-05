Fake-Bombenalarm im Flugzeug: Festnahme nach Zwischenlandung in Minsk vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - L├Ąnge: 01:20s - Ver├Âffentlicht: Ein Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius ist offenbar von belarussischen Beh├Ârden durch gezielte Falschinformation ├╝ber eine Bombe an Bord "gekapert" worden. Bei der folgenden Zwischenlandung in Minsk wurde ein Oppositionsjournalist festgenommen.



