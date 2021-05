Corona-Impfaktion in Duisburg-Marxloh am Pfingstmontag vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:14s - Veröffentlicht: Duisburg, 25.05.21: Die Stadt Duisburg ist am Pfingstmontag vom großen Interesse an einer Corona-Impfaktion vor einer Moschee im Stadtteil Marxloh ĂŒberrascht worden. Nach Angaben einer Sprecherin warteten die ersten Impfwilligen bereits ab 4.00 Uhr. Wegen des großes Andrangs wurde bereits ab 9.15 Uhr mit der Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson begonnen. Die BĂŒrgerinnen und BĂŒrger versprechen sich davon vor allem mehr Ruhe und Sicherheit: «Freiheiten, die ich vorher nicht mehr hatte, die eingeschrĂ€nkt waren, die möchte ich wiederhaben.» «Es geht mir gar nicht darum, mich persönlich impfen zu lassen, sondern dass alle geimpft sind, damit eben dann insgesamt die Freiheit da ist und die Leute sind bisschen mehr bewegen können.» Wegen des Andrangs wurde die Warteschlange am Mittag geschlossen. Insgesamt wurden am Montag nach Angaben der Stadt 1367 Impfdosen gespritzt. Die abgewiesenen Impfinteressierten wurden auf die kommenden Tage verwiesen. Duisburg-Marxloh gilt als Stadtteil mit sozial benachteiligten Bewohnern. Hier war die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen besonders hoch.