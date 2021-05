Lukaschenko in Rage: Belarus und EU eskalieren ihren Streit vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:07s - Ver√∂ffentlicht: Minsk, 26.05.21: Nach der Zwangslandung eines Passagierflugzeugs in¬†Minsk droht Belarus seinerseits mit Sanktionen gegen die EU. ¬ęWir werden nicht schweigen und niederknien¬Ľ, sagte Machthaber Alexander Lukaschenko am Mittwoch im Parlament in der Hauptstadt Minsk, wie das Staatsfernsehen berichtete. Der 66-J√§hrige lie√ü aber offen, welche Strafma√ünahmen genau kommen sollen. Lukaschenko √§u√üerte sich erstmals nach der erzwungenen Landung am Sonntag und verteidigte zugleich das Vorgehen. Die Beh√∂rden hatten die Landung am Sonntag genutzt, um den Regierungskritiker Roman Protassewitsch am Flughafen verhaften zu lassen. Den Blogger bezeichnete Lukaschenko als ¬ęTerroristen¬Ľ. Die EU hat wegen des Vorgehens bereits neue Sanktionen gegen den Machtapparat in Belarus auf den Weg gebracht. Dazu geh√∂rt auch ein Flugverbot f√ľr Fluggesellschaften der Ex-Sowjetrepublik. Die geplanten Sanktionen gegen ausgew√§hlte Wirtschaftszweige im Idealfall noch vor dem Sommer in Kraft treten. Unterschiedliche Interessen der EU-Staaten k√∂nnten allerdings auch noch zu Verz√∂gerungen f√ľhren.



