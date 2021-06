BioNTech vs. AstraZeneca: So unterschiedlich sind die Nebenwirkungen am 31.05.2021 < > Embed Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Wer sich mit einem Impfstoff von BioNTech impfen lässt, wird erst bei der zweiten Impfdosis etwas davon merken. Bei AstraZeneca gibt es hingegen schon nach der ersten Dosis Nebenwirkungen. Ein Experte erklärte bei „BILD“ nun, woran das liegt.