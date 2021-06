Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt - deutlich vor AfD vor 9 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Magdeburg 07.06.2021: Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit überraschend großem Vorsprung gewonnen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD in einigen Umfragen schnitt die CDU deutlich besser ab als erwartet: Sie sprang auf 37,1 Prozen. Die AfD, die in Sachsen-Anhalt als besonders rechts gilt und im Visier des Verfassungsschutzes steht, blieb mit 20,8 Prozent unter ihrem alten Ergebnis. Größter Verlierer in Sachsen-Anhalt ist die Linke, die auf 11,0 Prozent rutschte. Die SPD verzeichnete mit 8,4 Prozent außerdem ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Die im Osten generell eher schwachen Grünen verbesserten sich nur wenig, sie kamen auf 5,9 Prozent. Die FDP verzeichnete 6,4 Prozent und kehrt nach 10 Jahren in den Landtag zurück. Haseloff hat nun mehrere Regierungsoptionen, eine Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken lehnt er allerdings kategorisch ab.