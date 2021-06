Sarah Engels schwanger: DIESE Promis gratulieren zur Schwangerschaft vor 7 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Sarah Engels hat kurz nach ihrer Hochzeit ihre Fans mit einer freudigen Nachricht überrascht. Die Sängerin ist wieder schwanger. Ihr Liebster Julian Engels kann sein Glück kaum fassen und meldete sich via Instagram zu Wort. Auch andere Promis und Stars waren überwältigt von der Baby-News und gratulierten der Ex von Pietro Lombardi zur Schwangerschaft.



