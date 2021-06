Sarah Engels: Wann kommt ihr zweites Kind zur Welt? vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Sarah Engels ist zum zweiten Mal schwanger: Die Sängerin und ihr Mann Julian erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und schweben aktuell auf Wolke 7. Doch wann soll das Kind der beiden eigentlich zur Welt kommen? Details in unserem Video.



