Elefanten-Orakel prophezeit Remis im Deutschland-Spiel vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:46s - Veröffentlicht: Hamburg, 22.06.21: Elefantendame Yashoda hat sich entschieden: Das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn wird unentschieden ausgehen. Die Leitkuh des Hamburger Tierparks Hagenbeck orakelte das Unentschieden, indem sie am Dienstag beide Flaggen der Teilnehmer der Fußball-Europameisterschaft aus einem Weidenkorb zog. Bei den ersten beiden EM-Spielen der deutschen Mannschaft lag die DickhĂ€uterin mit ihren Vorhersagen richtig. Am Mittwochabend tritt die deutsche Nationalmannschaft in MĂŒnchen gegen Ungarn an. Mit einem Unentschieden wĂŒrde die deutsche Elf auf jeden Fall im Achtelfinale stehen. Im Tierpark Hagenbeck ist im Moment das ganze Elefantenteam sichtlich im Fußball-Fieber. Auch Jungtier «Raj» nutzte am Dienstag die Gelegenheit, um vor Publikum sein Fußballtalent unter Beweis zu stellen.



t-online.de vor 1 Woche - Sport