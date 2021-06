Schlagerstar Beatrice Egli: DAS war ihr peinlichster Fauxpas vor 11 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Das Herz von Beatrice Egli schlägt für den Schlager und auf der Bühne fühlt sie sich zu Hause. Doch gerade da passierte ihr Unglaubliches. Und so offenbarte der Schlagerstar bereits ihren peinlichsten Fauxpas.



