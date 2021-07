Spanien oben auf: Die EM-Viertelfinalisten im Zahlen-Check vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:13s - Veröffentlicht: Berlin, 02.07.21: Die acht Teams im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft haben unterschiedliche Stärken. Das beweist auch ein Blick in die offiziellen Statistiken. Also: wer ist oben auf? Tore und Offensive Spanien, Italien und Dänemark sind den Statistiken zufolge am offensivsten ausgerichtet. Deutschland-Bezwinger England erzielte hingegen von den Viertelfinalisten die wenigsten Tore und schoss auch mit Abstand am wenigsten aufs Tor. Ballbesitz und Passquote Sowohl beim Ballbesitz mit großem Abstand als auch bei der Passquote liegt Spanien unter den Viertelfinalisten vorne. Von den letzten Acht überlassen nur die Ukraine und Tschechien eher dem Gegner das Spiel. Defensive Defensiv ist Deutschland-Bezwinger England klar vorn: Torwart Jordan Pickford hat noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert, dies gelang keinem anderen Team bei dem Turnier. Die Schweiz steht hingegen bereits bei acht Gegentoren. Fairness In den Partien der Schweiz geht es besonders hart zur Sache. Die Eidgenossen begingen die meisten Fouls aller Viertelfinalisten und sahen auch die meisten Verwarnungen. Ein Platzverweis wurde bislang gegen keins der letzten acht Teams ausgesprochen.



