"Zu wenig Engagement": Deshalb greift Fredi Bobic den FCB, BVB und Co. an vor 2 Wochen < > Embed Quelle: TELESCHAU - Länge: 04:17s - Veröffentlicht: Auch nach der EM hält der Fußball-Sommer mit den Olympischen Spielen ein Highlight bereit. Nach der Kadernominierung machte Herthas neuer Geschäftsführer Fredi Bobic seinem Ärger Luft. Was sein Zorn mit Spitzenvereinen wie dem FC Bayern München zu tun hat, sehen Sie im Video.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen