Schauspielerin Susanna Wellenbrink: Ich lebe von 700 Euro im Monat

Für Kinderstar und Schauspielerin Susanna Wellenbrink, die etliche TV-Zuschauer noch aus Serien wie „Die glückliche Familie" oder „Marienhof" kennen dürften, hat sich das Leben stark verändert. Denn Wellenbrink lebt nun von staatlichen Unterstützungsleistungen: „Bis vor wenigen Monaten habe ich Hartz-IV bezogen", erzählt die 46-Jährige im Interview mit dem Magazin „Bunte". Aktuell lebt sie vom Kindergeld für ihre beiden Söhne und dem Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt – „das sind so um die 700 Euro im Monat". Allerdings: Die Tochter von „Melitta-Mann" Egon Wellenbrink und Halbschwester von Sänger Nico Santos hadert nicht mit ihrem Schicksal, sondern bleibt positiv: „Wir haben wenig und doch alles, was wir brauchen."



