Luna Schweiger: Support ihrer Familie bei neuem Projekt? vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:10s - Veröffentlicht: Ja, auch Luna Schweiger ist dabei, wenn am 16. Und 17. Juli 2021 zum ersten Mal die „RTL Sommerspiele“ starten. Ob sie bei diesem neuen Projekt auch auf den Support ihrer berĂŒhmten Familie zĂ€hlen kann? Das verriet sie jetzt „itsintv.de“.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen