Verletzung der Redefreiheit? Trump klagt gegen Twitter, Google und Facebook vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Der Ex-US-Präsident will wieder Zugang zu den sozialen Netzwerken haben. Seine Accounts waren in Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols gesperrt worden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen