Vom Gericht in den Knast: Der Absturz des Masters-Siegers von 2009 vor 3 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LÀnge: 00:41s - Veröffentlicht: Der Profigolfer Angel Cabrera ist von einem Gericht in Cordoba wegen hÀuslicher Gewalt zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der 51-JÀhrige kam vom Gerichtssaal direkt in ein GefÀngnis.



