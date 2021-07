59 Minuten im All - Bransons hat sich Lebenstraum erfüllt vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Milliardär Richard Branson hat sich den Traum erfüllt, die Erde aus dem All zu sehen. Dabei geht es nicht nur um die Erfüllung eines persönlichen Wunschs, sondern um das Geschäft mit dem Weltraumtourismus.



