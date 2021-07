Irak: Wieder Feuer in Covid-Station - Dutzende Tote vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Wieder sind bei einem Brand in der Corona-Station einer irakischen Klinik Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 83 Menschen starben in Nassirija, so ein Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörde. In Bagdad waren im April 82 Patienten umgekommen.