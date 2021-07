Aufräumarbeiten: Merkel erneut in Katastrophengebieten vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Bad Münstereifel, Koblenz, 20.07.21: Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht erneut die Katastrophengebiete - nach Rheinland-Pfalz jetzt in Nordrhein-Westfalen. Bis Montag stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 164: Aus Rheinland-Pfalz wurden 117 und aus NRW 47 Unwetter-Tote bestätigt. In beiden Bundesländern wurde nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Opfer gefunden werden könnten. Die Einsatzkräfte suchen nach Vermissten. O-Ton Mario W., Anwohner «Wir haben also hier weder Strom noch Wasser jetzt im Moment. Und irgendwo müssen wir uns ja mal waschen können, weil Schmutzwasser das sind alles Bakterien, Öl, also alles was man sich vorstellen kann schwimmt darin rum. Und irgendwo müssen wir uns halt mal waschen können.» Für die Überlebenden der Fluten gilt es weiter, Schlamm und Trümmer aus ihren Häusern und von den Straßen beiseitezuschaffen. Vielerorts ist die Infrastruktur mit Straßen, Bahngleisen, Brücken, Mobilfunkmasten, Strom- und Gasleitungen sowie Trinkwasserversorgung zerstört.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen