Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:01s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 20.07.21: Unter dem Einfluss der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Dienstagmorgen steckten sich binnen sieben Tagen 10,9 Menschen pro 100 000 Einwohner an. Das entspricht einer Erh├Âhung um rund 83 Prozent im Vergleich zum Dienstag vergangener Woche. Der Vorsitzende des Welt├Ąrztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnte davor, die Corona-Beschr├Ąnkungen in Deutschland auf einen Schlag aufzuheben. ┬źJetzt die Einschr├Ąnkungen unserer Kontakte einfach fallen zu lassen und ┬źalles zu ├Âffnen┬╗ w├Ąre brandgef├Ąhrlich.┬╗ SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte am Dienstag bei Twitter: ┬źEs wird sich vielleicht noch als Riesenfehler erweisen, wenn wir bei Kindern und jungen Menschen jetzt die Fallzahlen explodieren lassen.┬╗ Nach den j├╝ngsten RKI-Daten von vergangener Woche scheint der Inzidenz-Anstieg in Deutschland bisher vor allem j├╝ngere Menschen zu betreffen.