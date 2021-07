Nach 50 Jahren: Milwaukee Bucks sind wieder NBA-Meister vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:51s - Ver├Âffentlicht: Milwaukee, 21.07.21: Die Milwaukee Bucks sind zum zweiten Mal Meister in der NBA. 50 Jahre nach dem ersten Titel bezwang das Team um den erneut ├╝berragenden Superstar Giannis Antetokounmpo die Phoenix Suns am Dienstagabend 105:98 und beendete die Finalserie durch den vierten Sieg mit 4:2. Der 26 Jahre alte Antetokounmpo dominierte die Begegnung vor etwa 17 000 Zuschauern im Fiserv Forum und weiteren mindestens 50 000 rund um die Halle im US-Bundesstaat Wisconsin. Der Grieche kam auf 50 Punkte sowie 14 Rebounds und zwei Vorlagen. F├╝r die Suns war Chris Paul mit 26 Z├Ąhlern der erfolgreichste Werfer. Das Team aus Arizona muss nun weiter auf seinen ersten Titel in der besten Basketball-Liga der Welt warten.