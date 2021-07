Michael Wendler: Nimmt er den Haftbefehl etwa nicht ernst? vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Gegen Michael Wendler wurde in Deutschland ein Haftbefehl wegen Steuerschulden erlassen. Doch der einstige DSDS-Juror scheint die Angelegenheit nicht ernst zu nehmen, wie die „BILD“ berichtet. Er lebt weiter wie gehabt in Florida, mäht den Rasen und plantscht im Pool.



