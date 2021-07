Explosion im Chempark - mindestens ein Toter, viele vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - EMEA - LĂ€nge: 01:08s - Veröffentlicht: Leverkusen, 27.07.21: Die Detonation ist gewaltig, die Rauchwolke weithin sichtbar, die Anwohner sind verĂ€ngstigt: Bei einer verheerenden Explosion in einer MĂŒllverbrennungsanlage im Chempark Leverkusen ist mindestens ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Vier weitere wurden nach dem UnglĂŒck am Dienstag nach Angaben der Betreiberfirma Currenta noch vermisst. Die Polizei zĂ€hlte bis zum Abend 31 Verletzte. FĂŒnf von ihnen wurden intensivmedizinisch versorgt. Die Ursache fĂŒr die Explosion war zunĂ€chst unklar. «Wir sind tief betroffen ĂŒber diesen tragischen Unfall und den Tod eines Mitarbeiters. Unser besonderes MitgefĂŒhl gilt vor allem den Angehörigen, aber auch den Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben», sagte Chempark-Leiter Lars Friedrich. Es seien schwere Stunden, viele Anwohner hĂ€tten Angst, berichtete Friedrich bei einem eilig anberaumten Pressetermin am Nachmittag. Nach den vermissten Personen werde mit Hochdruck gesucht. Leverkusens OberbĂŒrgermeister Uwe Richrath (SPD) sprach von einem «tragischen Tag» fĂŒr die Stadt mit ihren mehr als 167 000 Einwohnern, die eng mit der Chemie verbunden sei. Auch er selbst habe die ErschĂŒtterung gespĂŒrt. Der Chempark ist nach Unternehmensangaben einer der grĂ¶ĂŸten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind ĂŒber 70 Firmen angesiedelt.