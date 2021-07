Nach Explosion in Leverkusen: Warnung vor Giftwolke vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Leverkusen, 28.07.21: Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage im Chempark Leverkusen wurden Anwohner vorsorglich aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Nachmittag hob Leverkusen die Warnung für die meisten Stadtteile wieder auf - nur im besonders betroffenen Stadtteil Bürrig galt sie weiterhin. Die Stadt sperrte zudem vorübergehend nahe gelegene Spielplätze. Wegen des möglichen Schadstoffausstoßes wurden Anwohner zudem vor dem Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten gewarnt. Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen nach dem Brand «relevante Stoffe» zu finden seien, sei nach Auskunft des Landesumweltamtes (LANUV) noch nicht möglich. Zahlreiche Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr, der Polizei sowie Luftmesswagen waren bei dem Unglück im Einsatz. Erste Luftmessungen der Umweltschutzeinheiten im Kölner Norden ergaben laut Feuerwehr, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Die Messungen würden fortgesetzt. Gleichwohl wurden Autofahrer in der Region zunächst aufgefordert, Fahrzeugfenster geschlossen zu halten. Bei dem Unglück waren nach Angaben des Betreibers mindestens zwei Menschen gestorben, fünf Beschäftigte wurden vermisst. Die Suche nach den Vermissten geht noch weiter.