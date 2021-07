Nach Explosion in Leverkusen: Polizei ermittelt am vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Leverkusen, 29.07.21: Nach der verheerenden Explosion mit zwei Toten in einem Chemiepark in Leverkusen begutachten Ermittler der Kölner Polizei den Unglücksort. Ein Sprecher der Kölner Polizei sagte, der Brandort könne am Donnerstag betreten werden und die Ermittler seien dann wohl den ganzen Tag vor Ort. Es sei aber unwahrscheinlich, dass die Unglücksursache sofort herausgefunden werde. Durch die Explosion am Dienstagmorgen waren mindestens 2 Menschen getötet worden. 31 wurden nach Angaben der Chempark-Betreiberfirma Currenta verletzt. 5 Menschen werden noch vermisst. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist minimal. Das nordrhein-westfälische Landesumweltamt arbeitet unterdessen weiter an einer Analyse der Stoffe, die mit der Rauchwolke nach der Explosion in die umliegenden Wohngebiete getragen wurden. Bislang liegen aber noch keine Ergebnisse vor.