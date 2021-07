Olympia-Update: Zverev kurz vor Gold - Corona-Zahlen steigen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:10s - Ver├Âffentlicht: Tokio, 30.07.21: Der Deutschland-Achter mit Silber, Slalomkanute Hannes Aigner mit Bronze und Tischtennis-Spieler Dimitrij Ovtcharov ebenfalls mit┬áBronze haben dem deutschen Olympia-Team in Tokio weitere Medaillen beschert. Den H├Âhepunkt des siebten Wettkampftages aus Sicht von┬áTeam D lieferte aber Tennis-Star Alexander Zverev. Mit seinem sensationellen Erfolg im┬áHalbfinale gegen den serbischen┬áWeltranglisten-Ersten Novak Djokovic zog der Hamburger am┬áFreitag in das Endspiel ein. Im┬áKampf um┬áGold trifft der 24-J├Ąhrige auf den russischen ├ťberraschungsfinalisten Karen Chatschanow. Zverev kann sich bei einem┬áErfolg am┬áSonntag zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel k├╝ren. Auch am┬áFreitag meldeten die Organisatoren steigende Corona-Zahlen. Mit 27 positiven F├Ąllen im Umfeld der Spiele wurde der n├Ąchste Tages-H├Âchstwert registriert. Auch in┬áTokio selbst und in den umliegenden Pr├Ąfekturen schnellen die Infektionen nach oben. Japans Regierung hat daher den vierten Notstand f├╝r die Olympia-Stadt bis zum 31. August verl├Ąngert und auf weitere Pr├Ąfekturen ausgeweitet.



