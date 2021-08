Herzogin Meghan: SO soll ihr 40. Geburtstag werden vor 1 Tag < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Am 4. August feiert Herzogin Meghan ihren 40. Geburtstag und laut einem Insider laufen die Planungen für die Feier bereits. Doch wie wird die Geburtstagsparty von der Frau von Prinz Harry aussehen? Alle Details im Video.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen