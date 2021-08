Deutscher Silber-Geher Hilbert schafft Olympia-Sensation vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:42s - Veröffentlicht: OLYMPIA-SENSATION IN JAPAN 50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert mit Silber fĂŒr eine Sensation gesorgt Der 26-JĂ€hrige zeigte am Freitag in Sapporo als Zweiter eine taktisch hervorragende Vorstellung REZEPT ZUM ERFOLG: Handgeschriebenen Aufmunterungsbriefe seiner Freundin Anna HILBERT IN DER ARD: «Das ist auch fĂŒr dich, Anna!» Im Ziel fehlten Hilbert nur 36 Sekunden auf Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen



