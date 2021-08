Nichts wie weg - dramatische Szenen am Flughafen Kabul

Afghanistan: Hilfsorganisationen in Angst vor der Rache der Taliban – "immer wieder Schüsse" In Afghanistan herrscht blanke Panik vor den Taliban. Am Flughafen in Kabul spielen sich dramatische...

t-online.de vor 15 Stunden - Welt





"Die Taliban wollen, dass weiter Geld ins Land fließt" In Afghanistan herrscht blanke Panik vor den Taliban. Am Flughafen in Kabul spielen sich dramatische...

t-online.de vor 15 Stunden - Deutschland



Afghanistan: Fluchtversuche aus Kabul - Taliban beziehen Posten Dramatische Szenen am Flughafen von Kabul: Menschen sollen sich laut Augenzeugen an startende...

tagesschau.de vor 18 Stunden - Top