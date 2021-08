Desaster in Afghanistan: Biden verteidigt sich vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:42s - Veröffentlicht: Washington, 17.08.21: Trotz der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden seinen Entschluss zum Abzug der US-Truppen aus dem Land am Montag im Weißen Haus gegen wachsende Kritik verteidigt. «Ich stehe voll und ganz hinter meiner Entscheidung.» Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) räumten dagegen ein, die internationale Gemeinschaft habe die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt und ihre Ziele bei dem Einsatz nicht erreicht. Biden wiederum betonte, die jüngsten Entwicklungen hätten ihn in seiner Entscheidung nur bestärkt. Den Taliban drohte er zugleich mit Vergeltung, falls sie US-Kräfte oder -Ziele angreifen sollten. Bei Handlungen, die amerikanisches Personal oder deren Mission gefährden würde, müssten die Taliban mit einer «raschen und starken» militärischen Reaktion der USA rechnen, sagte Biden. «Wir werden unsere Leute mit vernichtender Gewalt verteidigen, falls nötig.» Der US-Präsident erhob schwere Vorwürfe gegen die entmachtete politische Führung und die Streitkräfte des Landes. «Die politischen Anführer Afghanistans haben aufgegeben und sind aus dem Land geflohen», sagte er. «Das afghanische Militär ist zusammengebrochen, manchmal ohne zu versuchen zu kämpfen.» Die jüngsten Ereignisse hätten bekräftigt, dass die Abzugsentscheidung richtig sei. «Amerikanische Truppen können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und in einem Krieg sterben, den die afghanischen Streitkräfte nicht bereit sind, für sich selbst zu führen.» Biden räumte aber ein, die USA hätten das Tempo des Taliban-Vormarsches unterschätzt.