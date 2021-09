Janine Wissler und Dietmar Bartsch: Spitzenkandidaten der am 18.08.2021 < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 02:39s - Veröffentlicht: Berlin, 18.08.21: Die Linke schickt mit Dietmar Bartsch einen diskussionsfreudigen Reformpolitiker ins Rennen um die WĂ€hlerstimmen. Bereits vor vier Jahren er Spitzenkandidat seiner Partei. An seiner Seite, Janine Wissler: «Politischer Wille, aber auch gesellschaftlicher Druck könnten VerĂ€nderungen herbeifĂŒhren», sagt die Linke-Politikerin. Das sind die Spitzenkandidaten der Linken: Bartsch ist gegen eine Kluft zwischen Arm und Reich. Wichtig ist ihm Gerechtigkeit bei Bildung und Renten. Er steht ein fĂŒr ein europĂ€ische SicherheitsbĂŒndnis statt der NATO und hat eine kritische Haltung zu Sanktionen Janine Wissler ist als Vertreterin des linken FĂŒgels innerhalb der Partei fĂŒr einen grundlegenden Politikwechsel nach der Bundestagswahl. Sie ist kapitalismuskritisch und unter anderem fĂŒr eine Vermögensabgaben. Ausserdem ist sie gegen eine deutsche Nato-Mitgliedschaft und gegen RĂŒstungsexporte. Dietmar Bartsch wurde am 31. MĂ€rz 1958 in Stralsund geboren. Aufgewachsen ist er in Tribsees. Er lebt getrennt von seiner Ehrfrau Elke und hat zwei Kinder. Janine Wissler ist 23 Jahre jĂŒnger als Bartsch. Sie kam am 23. Mai 1981 im hessichen Langen zur Welt. Sie ist ledig und wohnt in Frankfurt. Nach dem Abitur trat Dietmar Bartsch in die SED ein. Er ist Diplom-Wirtschaftswissenschaftler und promovierte in Moskau. Von 1991 bis 1997 war er Bundesschatzmeister der PDS und insgesamt 8 Jahre BundesgeschĂ€ftsfĂŒhrer der PDS bzw. Ab 2007 der Linken. Von 1998 bis 2002 war und seit 2005 ist Bartsch Mitglied des Bundestages. Seit 2015 ist er Co-Fraktionsvorsitzender. 2017 war Dietmar Bartsch mit Sarah Wagenknecht erstmals Spitzenkandidat der Linken. Janine Wissler studierte nach dem Abitur von 2001 bis 2012 Politik in Frankfurt und macht dort ihr Diplom. Nebenbei arbeitete sie in einem Baumarkt. 2004 wurde sie Mitglied der Linke-VorlĂ€uferpartei WASG. Seit 2007 ist sie Mitglied der Linkspartei. 2014 wurde Wissler stellvertretende Bundesvorsitzende. Seit 2021 ist sie zusammen mit Susanne Hennig-Wellsow Bundesvorsitzende der Linken Jetzt treten Janine Wissler und Dietmar Bartsch als West-Ost-Team und Spitzenkandidaten der Linken bei der Bundestagswahl an.



