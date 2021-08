Johnny Depp verurteilt die Oscars: "Ich hasse die ganze Idee" vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Schauspieler Johnny Depp verriet in einem Interview, dass er von der Oscar-Verleihung nichts hält. Er selbst bleibe lieber zu Hause, statt die Veranstaltung zu besuchen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen