Stones-Schlagzeuger Charlie Watts stirbt mit 80 Jahren

LONDON Der Schlagzeuger der Rockband The Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot DIENSTAG Er sei im Kreis seiner Familie mit 80 Jahren friedlich in einem Londoner Krankenhaus gestorben Geboren am 2.

Juni 1941 in Nordlondon, entdeckte der Musiker schon frĂŒh seine Liebe zu Jazz und Blues THE ROLLING STONES Watts kam ein halbes Jahr nach dem ersten Auftritt der Band am 12.

Juli 1962 dazu KOMMENDE US-TOURNEE Vor einigen Wochen war bereits bekannt geworden, dass Watts daran nicht teilnehmen sollte Er erhole sich von einer nicht nĂ€her spezifizierten medizinischen Behandlung, hieß es von einem Sprecher