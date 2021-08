Champions League-Auslosung: Messi kommt nach Leipzig vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Istanbul, 27.08.2021: Was für eine Hammergruppe für RB Leipzig in der Gruppenphase der Champions League. Der Bundesliga-Zweite der Vorsaison trifft auf das neu zusammengestellte Star-Ensemble von Paris St. Germain und darf deshalb direkt mal Lionel Messi in der Red Bull Arena begrüßen. Und damit nicht genug: auch Manchester City wurde den Sachsen zugelost, ein Weiterkommen von RB wäre wohl eine absolute Sensation. Dritter Gegner ist der belgische Vertreter Club Brügge. Und auch der FC Bayern darf sich über ein Hammerlos freuen: der deutsche Rekordmeister trifft auf den FC Barcelona. Die weiteren Gegner lauten Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Eine machbare Gruppe hingegen hat Borussia Dortmund zugelost bekommen. Obwohl der BVB nur in Topf zwei gesetzt war, gelten die Borussen gegen Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul als Favorit. Groß war die Freude beim VfL Wolfsburg über das Comeback in der Champions League. Die Freude dürfte nach der Auslosung keineswegs gedrückt sein, denn die Wölfe treffen auf OSC Lille, FC Sevilla und RB Salzburg und sind dabei keineswegs chancenlos.



